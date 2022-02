Con una sola frase, Lewis Hamilton alegró a todos los fanáticos de Mercedes y la Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) aseguró hoy que se siente "más fresco que nunca", durante el primer test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Catalunya en Montmeló, España, zanjando así las especulaciones sobre su futuro tras perder el título del año pasado en el último suspiro a manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).



"Me siento más fresco que nunca", dijo Hamilton cuando salió a la pista en Barcelona, en el comienzo de su decimosexta campaña en la F1, y apuntó que sus vacaciones "han sido las más positivas" desde que es piloto profesional en la máxima categoría del automovilismo internacional, informó ANSA.



"Hay maneras diferentes en las que puedes volver a centrarte y diría que este descanso fue uno de los mejores que he experimentado. Se trataba más de estar presente, vivir el momento y crear recuerdos simplemente estando con la familia. Fue el mejor período de tiempo que he tenido con mi familia", añadió.

Finalmente, y preguntado por su vuelta a la acción, Hamilton, que comparte con el alemán Michael Schumacher el récord de siete títulos de la F1, aseguró que está ilusionado. "Creo que es una de las temporadas más emocionantes e interesantes en las que me he embarcado. Será interesante ver dónde salen todos y dónde nos encontramos en la primera carrera", sentenció.



Para esta temporada la F1 introdujo cambios drásticos en el reglamento para promover una mayor paridad en las escuderías.