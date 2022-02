Kun Agüero reveló la frase del médico del Barcelona que lo asustó tras su arritmia en pleno partido: "Me dijo..."

Sergio Agüero volvió a hablar del duro momento que le tocó atravesar. El 30 de octubre del 2021, en el partido entre Barcelona y Alavés, el Kun debía dejar la cancha por un fuerte dolor en su pecho que luego terminaría con su carrera al confirmarse que sufría una arritmia cardíaca. Los meses pasan, la herida no cierra y en diálogo con TyC Sports reveló un crudo detalle.

Durante la charla, en la que confirmó además que estará en Qatar, el Kun contó detalles de una charla que tuvo con el doctor del equipo catalán y que lo asustó: "Me dijo: 'Tuviste suerte'. Tranquilamente me podría haber agarrado un infarto". "Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", recordó con angustia.

"Lo que me pasó con el corazón fue muy raro y de golpe. No saben realmente por qué vino, yo voy a seguir investigando solo para saber la verdad. Siempre está la incógnita de si fue por el Covid-19 o por la vacuna. Yo estaba bien físicamente, algo raro paso. Hoy quiero jugar, pero me da miedo", agregó.

Luego, sobre su retiro, reflexionó: "Ya lo estaba procesando. Por mi edad, sabía que me quedaban pocos años, pero no así. Lo primero que hablé con el Barça era que me den lo que ellos estaban dispuestos a pagarme y se arregló muy fácil. Hoy no miro fútbol ni noticias. No porque me da igual la vida, sino porque me concentro en lo que más me gusta: amigos, charlas, reuniones".