Kun Agüero: la confesión de su padre tras retirarse y una frase que ilusiona a los argentinos para el Mundial

El ex delantero Sergio Kun Agüero reafirmó hoy que viajará al Mundial de Qatar 2022 para acompañar al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, aunque no definió aún si lo hará como parte del cuerpo técnico.

El exdelantero del Manchester City habló con TyC Sports sobre la actualidad de la Selección Argentina, a nueve meses de la Copa del Mundo. Sobre los candidatos para quedarse con el máximo trofeo, Sergio explicó: "Creo que son los mismos de siempre: Alemania, Francia y España pero creo que hoy Argentina -después de la Copa América- está mucho más confiada que antes asi que... CUIDADO".

En un momento, el Kun se animó a hablar de la situación que se dio con su padre una vezz que se había retirado de fotma profesional. "Mi viejo nunca me dijo que jugaba bien. Cuando me retiré, el 15 de diciembre, ahí me mandó un mensaje y me dijo que, para él, fui el mejor jugador que vio. Esperó que me retire para decírmelo. Con él tenemos un trato muy fuerte sobre el fútbol. De chico no discutíamos, pero lo escuchaba mucho y así también sufría, pero él fue mi guía. Yo quería jugar al fútbol nada más y él me cagaba a pedos en muchas cosas", completó el exjugador de Independiente.