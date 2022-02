Fórmula 1: la frase Lewis Hamilton sobre Max Verstappen y su primera vuelta en el W13

Mercedes presentó ayer el W13 con el que buscará una nueva corona dentro de la Fórmula 1 y este sábado Lewis Hamilton lo aceleró por primera vez en Silverstone. El británico, que reapareció tras un extenso alejamiento y silencio, completó unos kilómetros escasos en el antiguo aeródromo y el equipo compartió el momento en sus redes sociales.

"Llevando nuestra nueva bestia 2022 @F1 a dar una vuelta. ¡Suba a bordo para la primera vuelta de @LewisHamilton en el W13!", escribieron junto a video que, en pocos minutos, superó los 500 mil likes en Instagram. Así, el inglés realizó su prueba estipulada y limitada por la FIA a modo de comprobación para verificar que la nueva flecha de plata funciona de manera correcta.

Además de desmentir que pensó en retirarse, Hamilton recordó lo sucedido en Abu Dhabi y elogió a Max Verstappen, con quien protagonizaron una tremenda batalla durante el 2021: "No recuerdo lo que le dije a Max en el podio, todo está un poco borroso. No lo he revisado, no quiero retroceder, quiero mirar hacia delante".

"Si bien no podemos cambiar el pasado, nada cambiará la manera en la que sucedieron las cosas, cómo me sentí en ese momento y cómo me siento sobre esta situación. Esto no tiene nada que ver con Máx, él hizo todo lo que haría un piloto dada la oportunidad de que le dio", agregó.

Y cerró "Es un gran competidor y estaremos en otra batalla como el año pasado. Creceremos a partir de nuestras carreras y de las experiencias que tuvimos el año pasado durante la temporada. No tengo problemas con él". Junto a él, George Russell también completó sus primeros giros con el monoplaza.