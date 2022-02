Marcelo Gallardo, con el equipo en la cabeza para ir a Rosario

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, repetiría el equipo que le ganó 4 a 1 a Patronato el miércoles pasado para jugar ante Newell's Old Boys en Rosario este domingo por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



Tanto Paulo Díaz como Tomás Pochettino, quienes se retiraron con algunas molestias ante el equipo de Paraná, trabajaron con normalidad y no tendrán inconvenientes para estar disponibles en la lista de concentrados que se conocerá esta tarde.



Así, los posibles 11 para el domingo serían: Franco Armani, Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez y Pochettino; Santiago Simón, Julián Álvarez y Esequiel Barco.



Asimismo, está en condiciones de volver a la lista de concentrados el defensor paraguayo Robert Rojas, que ayer recibió el alta médica por su pubalgia y será tenido en cuenta luego de perderse las primeras dos fechas del torneo.



En tanto, siguen con tareas diferenciadas Agustín Palavecino -recibirá el alta médica el lunes por una inflamación en el tendón rotuliano- y el uruguayo Nicolás de la Cruz, que sufrió un golpe en la rodilla derecha en el debut ante Unión.



Por su parte, el cordobés Matías Suárez entrará la semana que viene en la etapa final de su puesta a punto tras la operación de rodilla que sufrió el año pasado y se espera su regreso a las prácticas de fútbol para marzo.



Gallardo confirmó la lista de concentrados para el partido ante Newell's con los siguientes jugadores: Ezequiel Centurión, Javier Pinola, Rojas, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Elías Gómez, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero, Palavecino, José Paradela y Braian Romero.

uD83DuDCCB Los convocados para visitar este domingo a @Newells por la tercera fecha de la #CopaDeLaLiga uD83DuDCAA#VamosRiver ??uD83DuDD34?? pic.twitter.com/3hOZdYbcG1 — River Plate (@RiverPlate) February 18, 2022





El plantel trabajó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas físicas y técnicas con pelota en espacios reducidos, y quedará concentrado mañana por la tarde en el Monumental para viajar por la noche a Rosario.



Por otro lado, tras frustrarse la posibilidad de contratar al delantero Valentín Castellanos que juega en el New York City de la MLS, River no buscará el octavo refuerzo en este mercado de pases luego de la salida del colombiano Jorge Carrascal.



La idea del Muñeco Gallardo era sumar un delantero que empiece con la adaptación para reemplazar la próxima salida de Julián Álvarez pero la cotización de 13 millones de dólares de Taty Castellanos hizo imposible la transferencia.



Si bien las chances de River se terminan mañana a las 20, al no haber tiempo real de negociación, la apuesta por el delantero quedará para la ventana de transferencias de invierno cuando Castellanos termine su contrato con la MLS.



Para esa fecha se sabrá si Álvarez se va al Manchester City para jugar la segunda parte del año con el equipo inglés o si se queda hasta después del Mundial de Qatar para iniciar la temporada en la Premier League en el 2023.



En caso de que el equipo de Pep Guardiola quiera sumar al delantero a mitad de año deberá pagar un bonus de 1,7 millones de dólares, ya que en el acuerdo el City lo cedió a préstamo por una temporada con dicha penalidad hasta el 30 de junio.