El emotivo video con el que Carrascal se despidió de los hinchas de River

Jorge Andrés Carrascal deja River Plate para convertirse en nuevo jugador del CSKA Moscú de Rusia.

Carrascal se marcha al CSKA en condición de préstamo por 300.000 euros hasta julio de 2022, y una opción de compra por el 50% del pase por valor de 3 millones de euros. A su vez habrá otra cláusula en la que el gigante ruso podría pagar la suma de otros 3 millones por el 30% para finalmente quedarse con el 80% del total del pase de Carrasca.

La ejecución de la compra está sujeta a objetivos deportivos. Se dice que el elenco de la capital rusa estará obligado a adquirirlo si juega 6.5 partidos de los 13 que quedan por jugar en la Premier League.

A su confirmada desvinculación, El Príncipe de Escallón Villa venía realizando la pretemporada bajo las órdenes del DT Marcelo Gallardo e incluso anotó en uno de los partidos amistosos disputados, en los que llegó a jugar en la posición de falso 9.

Junto a su salida, Carrascal escribió unas palabras: “Luego de 3 hermosos años me toca decir adiós… En todo este tiempo me hicieron sentir como en casa, disfrutar y compartir un sin fin de alegrías y muchos sueños vividos”, aseguró Carrascal y agregó: “Me voy feliz y orgulloso de todo lo que pudimos ganar junto a mis compañeros, cuerpo técnico y staff de este club gigante. Me llevo el cariño de una gran hinchada que nos alentó en cada partido".

“Hoy dejo River luego de 3 años de recuerdos, y aprendizajes que perdurarán por siempre. Me despido de todos, eternamente agradecido por el cariño recibido, preparado para afrontar nuevos desafíos con la alegría de siempre”, expresó el colombiano, quien acompañó el posteo con un video de algunos de sus momentos en River".