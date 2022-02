Por qué Andújar enfureció y se peleó con hinchas de Huracán: el video de su violenta reacción

El pitazo final de Baliño, de pésimo arbitraje, sentenció la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Huracán por 3 a 2 en Parque Patricios, pero dio pie a tumultos entre jugadores de ambos equipos tras un partido muy caliente que fue ganando en intensidad adentro y afuera del campo de juego.

Un penal inventado para el empate parcial del Globo, un festejo de Leandro Díaz (ex Huracán) para el 3-1 haciendo el gesto de ametrallar a los hinchas locales, un baile (literal) de Zuqui por encima de la pelota en pleno partido, cuando el horno no estaba para bollos, insultos al aire de Kudelka al irse expulsado y una patada sin pelota de Toranzo a un rival fueron algunas de las escenas que caldearon el ambiente hasta hacerlo estallar con el juego consumado.

Pero ya fuera del libreto de una noche espesa en el Tomás A. Ducó, se viralizó un video de Mariano Andújar (surgido de Huracán) literalmente lanzándole trompadas, alambrado mediante, a hinchas de Huracán que lo insultaban y le decían de todo al arquero pincharrata.

Inmediatamente la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acto por incitación a la violencia, algo que el propio guardameta le contó al árbitro ofreciéndole disculpas por su violenta reacción, pero a su vez explicándole el motivo que -sin justificarlo- lo llevó a enfurecer de esa manera. Según contó Andújar, esos hinchas acababan de cargarlo con su padre fallecido, quien murió en 2011, antes de disputar la Copa América con la Selección argentina.

Baliño no agregó el hecho a su informe porque nadie del equipo arbitral lo observó, pero podría hacerlo en caso de observar las imágenes viralizadas. "No pude observar lo que pasó, fue justo cuando finalizó el partido y yo estaba en la mitad de la cancha. Él vino al vestuario y me dijo que le habían hecho una contravensión y me dio una explicación de por qué había pasado, pero esa queda entre él y yo, nada más", contó el juez del partido en diálogo con TyC Sports.