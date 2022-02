La particular reacción de dos jugadores de Boca en el festejo del primer gol de Villa

Sebastián Villa fue la gran figura en la victoria de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata. Al colombiano le salieron todas, marcó los dos goles y mostró un nivel que ilusiona a los fanáticos xeneizes. Pero, en el festejo del primero de su tantos, ocurrió un hecho curioso que tuvo como protagonistas a dos compañeros suyos: Diego González y Pol Fernández.

Es que luego de marcar la apertura del marcador, el Pulpo levantó sus brazos para saludar al delantero que con un movimiento de cadera lo dejó pagando. Esto no le gustó al volante, quien no lo mando a pasear con el conocido gesto moviendo su brazo de abajo hacia arriba. Pero no quedó todo ahí.

Acto seguido fue Pol quien se cruzó en su camino y lo frenó. Eso tampoco gustó en su compañero, aunque se arrepintió rápido y fue a buscarlo para saludarse junto con sus otros compañeros. Quien no apareció en la foto fue González, que se lo vio caminando con la cabeza gacha hasta la mitad de la cancha y con el grito a medias en su garganta.