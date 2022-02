Bochornosa crítica contra Messi de un exjugador del PSG: "Duele decirlo, pero el que vino a París es..."

El Paris Saint-Germain no es el campo de rosas que se creía que iba a ser cuando Lionel Messi llegó a París para juntarse con su amigo Neymar Jr. y con Kylian Mbappé. A pesar de que el juego del equipo no ha convencido en lo que va de la temporada, el PSG tuvo uno de sus mejores partidos del año en la victoria agónica frente al Real Madrid por los octavos de final de la Champions League pero, al parecer, esto no le alcanza a la prensa francesa.

Una de las fotos de la noche: Courtois se hizo gigante frente a Messi cuando el partido todavía estaba 0 a 0.

Más allá del buen juego del equipo, una de las notas bajas fue Lionel Messi, que falló un penal a manos de Thibaut Courtois y no pudo incidir en el juego como él sabe hacerlo. El rendimiento del rosarino estuvo en sintonía con lo que viene siendo su periplo por el PSG (apenas siete goles en 21 partidos) y Jerome Rothen, ex jugador del equipo parisino devenido a filoso comentarista de fútbol, lo atacó con todo: “Para mí, es terrible decir eso, pero Lionel Messi es su hermano que llegó a París. Leo Messi ya no es el Leo Messi solía ser”, aseguró en un programa llamado After Foot (Después del Fútbol).

uD83DuDDE3uD83DuDCAC @RothenJerome : "Messi a joué comme un milieu limite récupérateur, très bas. (...) Pour moi, c'est terrible de dire ça, mais Lionel Messi, c'est son frère qui est arrivé à Paris. Léo Messi, ce n'est plus le Léo Messi d'avant." #rmclive pic.twitter.com/nCFGuFT1o2 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 15, 2022

Las duras críticas a las figuras del PSG no son una materia desconocida para Rothen, que vistió la camiseta azul y roja durante cinco temporadas a principios de siglo. En diciembre, Rothen había despotricado contra Neymar al decir que el brasileño engordaba sin parar y contra Leonardo, manager del club, al que tildó como culpable del mal rendimiento del conjunto parisino, en el que las estrellas “hacen lo que quieren”.

Rothen es conocido por sus picantes críticas.

Rothen, que incluso tiene su propio programa llamado Rothen se calienta, dijo que Messi frente al Real Madrid jugó "como un centrocampista muy bajo, muy bajo, limitante". A su vez, el ex futbolista le había dicho al diario madrileño Marca en la previa al encuentro que si el equipo parisino queda eliminado frente al Merengue “es una catástrofe y la imagen del club será muy dañada”.