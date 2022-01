Un ex PSG aniquiló a Neymar: "Es inaceptable, gana kilos sin parar"

La situación en el PSG no deja de empeorar: además de los rumores de una salida casi confirmada de Kylian Mbappé al Real Madrid y el positivo de coronavirus de Messi, un ex jugador del club destrozó al brasileño: "No lleva el modo de vida adecuado"