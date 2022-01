El sorpresivo rumor sobre el futuro de Messi que sacude París

Mientras Lionel Messi se recupera tras contagiarse covid, un medio español lanzó una bomba que retumbó en París. Es que, según indicó Catalunya Radio, el astro argentino dejaría Paris Saint Germain el año próximo para jugar en Inter Miami de la MLS y donde, entre otros, está su gran amigo Gonzalo Higuaín.

El contrato de la Pulga con el equipo parisino finaliza en junio de 2023 y podría llegar de forma libre a la franquicia comandada por David Beckham, que se ilusiona con contar con el crack argentino quien manifestó el deseo de vivir en los Estados Unidos. No es la primera vez que Messi suena para marcharse al fútbol norteamericano.

Durante 2020 y 2021, cuando aún no había confirmado su salida del Barcelona, New York City FC se ilusionó con tenerlo en un futuro no tan lejano. El City Football Group le ofrecía un contrato que contemplaba tres temporadas en la Premier League con el Manchester City y otras dos en la MLS.

Semanas atrás, el nombre de Luis Suárez sonó para Inter. El delantero uruguayo es otra de las grandes estrellas que Beckham tiene en carpeta. Su arribo podría concretarse en el próximo mercado de verano. Es decir, una temporada antes de la hipotética llegada de su amigo. Mientras tanto, Messi se encuentra en Rosario y cuenta los días para volver a jugar con el PSG.