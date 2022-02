Lanús superó a Barracas Central y consiguió los primeros puntos

Lanús remarcó las claras diferencias que existen entre este equipo afiatado en la primera división y el recién ascendido Barracas Central, al que le está costando hacer pie en la Copa de la Liga Profesional al menos en estas dos primeras fechas, ya que hoy cayó por 2-0 en la "Fortaleza Granate" y en el debut había caído por 3-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero.





Es cierto que los dirigidos por el relator Rodolfo De Paoli tuvo un arranque con dos juegos de visitante, pero la distancia que se observó esta noche en cancha de Lanús fue muy evidente, sobre todo en el primer tiempo, cuando los conducidos por Jorge Almirón definieron la historia.



Porque el "granate" levantó el pie del acelerador en el complemento, seguramente tratando de regular energías ante esta seguidilla de tres partidos en siete días que deben disputar los 28 participantes de las dos zonas que componen este certamen en el que los cuatro primeros de cada una de ellas disputarán los play offs de cuartos de final.



Pero en la primera mitad le bastó con las apariciones de sus dos goleadores correntinos, el juvenil José Manuel López a los 31 minutos y el veterano José Sand a los 44, para sepultar cualquier esperanza de los albirrojos visitantes y de paso recuperarse del negativo debut frente a Huracán (0-1).



Por eso para el público de Lanús, que recibió al equipo del retornado Almirón por primera vez en su estadio, se dedicó a festejar y cantar durante los 90 minutos de partido y un poco más también, ya que la primera ovación se la llevó el también regresado Diego Valeri.



De su mano fue justamente de donde surgieron las mejores opciones creativas de su equipo, que siempre se redujeron a los 45 minutos iniciales, porque el segundo ´tiempo, como refleja ese remanido lugar común, estuvo literalmente de más.



Claro que Valeri no estuvo solo en ese proceso creativo, porque contó con un inspirado Ignacio Malcorra para iniciar las acciones que terminaron en los dos goles, pese a la siempre eficaz tarea del arquero visitante Rodrigo Saracho.



Y después de siete fechas sin sumar de a tres, Lanús volvió a la victoria, aunque por lo expuesto por Baracas Central, esta no es una medida real de para que está el equipo de Almirón, que supo de las mieles de jugar en su paso anterior nada menos que una final de Copa Libertadores que perdió con Gremio, de Brasil.



"Luis Zubeldía y Almirón son muy parecidos y por eso la base futbolística no se modificó demasiado con este cambio de entrenador", puntualizó al término del partido su mejor figura, el mencionado Malcorra. El tiempo será testigo entonces de esa apreciación. En la próxima fecha visitará nada menos que a Estudiantes, que sumó seis de seis.