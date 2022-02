La respuesta de Pipi Romagnoli al mito: ¿de chico era hincha de Huracán?

Leandro Romagnoli, actual director técnico de la Reserva de San Lorenzo, enfrentó el reto de los 90 segundos. El famoso duelo, conducido por Ezzequiel, un famoso youtuber, tuvo como invitado al ídolo del Ciclón que contestó de todo y despejó las dudas sobre el mito de su club de la infancia.

En este ciclo, en el que los entrevistados tienen que responder la mayor cantidad de respuestas posible en ese tiempo, son muchos los jugadores que han soltado más de un título que resonó en el ambiente del fútbol. El último que dejó grandes títulos fue Sebastián Villa, quien dejó polémicas frases sobre la final de la Copa Libertadores 2018.

La segunda pregunta de Ezzequiel fue directa: "¿Es verdad que eras hincha de Huracán?", sin dudarlo, Romagnoli respondió: "No". La repregunta fue aún más directa: "¿De qué equipo eras hincha?". Inmediatamente el entrevistado manifestó: "San Lorenzo", poniéndole así punto final al mito a las dudas sobre su club de la infancia.

A mediados del mes de julio de 2013, en el programa Show del Fútbol, Oscar Ruggeri puso en duda de qué equipo era de chico el ídolo del Cuervo: "Si vas a nombrar, nombrá y decí las cosas. Es de Huracán", soltó el ex campeón del Mundo en México 1986. Y agregó: "Ustedes se sorprenden porque mienten. Ninguno es del equipo que dicen", apuntó contra los periodistas presentes.

La respuesta de Romagnoli no se hizo esperar y al otro día no dudó en responderle al Cabezón. El habilidoso jugador eligió las redes sociales para cargar duro contra el ex defensor. "Para la gilada que habla que sepa que soy re CUERVO", posteó en Twitter el ganador de la Copa Libertadores 2014.

Para la gilada que habla que sepa que soy re CUERVO — Leandro Romagnoli (@ElPipiRomagnoli) July 15, 2013

