Quiénes son los 4 jugadores de la Selección argentina suspendidos por la FIFA y qué partidos se pierden

La expectativa que había generado el primer duelo de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 entre Argentina y Brasil luego del triunfo albiceleste en la final de la Copa América en tierras brasileñas se esfumó en cinco minutos luego de que un hombre ingresó al campo de juego del estadio Arena do Sao Paulo con los pantalones bajos, un papel en el bolsillo y un pedido de que el partido no se dispute, ya que los jugadores argentinos que provenían de la Premier League de Inglaterra no habían cumplido con las reglamentaciones de cuarentena impuestas por el gobierno de Brasil. En la mañana del lunes, casi cinco meses después de aquel encuentro, la FIFA dio a conocer su fallo oficial sobre la suspensión del partido: el juego se repetirá, pero en cancha neutral y en junio.

El hombre interrumpió el partido e intentó llevarse a los jugadores argentinos que fueron suspendidos por la FIFA.

Además de esta sentencia acerca del partido, que le servirá a la FIFA para recaudar algo de dinero por la organización del partido en un país probablemente de Europa o Medio Oriente, se conocieron qué jugadores fueron suspendidos por aquellos hechos y por cuántos partidos no podrán vestir la camiseta de la selección argentina.

En noviembre, Argentina y Brasil empataron 0-0 en San Juan.

Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía fueron suspendidos por dos partidos, ya que fueron quienes no cumplieron con el denominado “Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA”. La suspensión de estos jugadores se debe a que llegaron a Brasil desde Reino Unido, que en la época que se iba a disputar el partido era considerado de riesgo epidemiológico.

Buendía, Martínez, Lo Celso y Romero fueron sancionados por la FIFA.

Por su parte, Chiqui Tapia ya anunció que la AFA apelará para que se levante la sanción a estos jugadores, tres de ellos titulares fijos en el equipo de Lionel Scaloni, o, en el peor de los casos, que puedan cumplirla en partidos amistosos. Pero en el caso de que esto no suceda, Martínez, Romero, Lo Celso y Buendía se perderían los encuentros de la última doble fecha de Eliminatorias a disputarse en marzo, en los que La Scaloneta recibirá a Venezuela (con sede a confirmar) y visitará a Ecuador, selección que se jugará su clasificación a Qatar hasta el final.