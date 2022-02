Pochettino habló en la previa de PSG - Real Madrid: "Messi juega..."

Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint Germain, aseguró hoy que "el talento y la experiencia" de Lionel Messi "juegan un papel fundamental" de cara a la serie de octavos de final de la Liga de Campeones que se iniciará mañana entre el PSG y el Real Madrid.



"Veo bien a Messi, con ganas. En noches importantes, el talento y la experiencia de Leo juegan un papel especial", destacó Pochettino con respecto a la presencia del astro ante el Real Madrid, en el partido que jugarán mañana desde las 17 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes de París.





El entrenador dijo además que "no hay un favorito, esta es una eliminatoria que podría ser una final de Champions", al tiempo que resaltó la "fortaleza interna" y la "unión sagrada" del Real Madrid en la Liga de Campeones.



"No creo que haya más presión por un lado que por otro, respetamos al Madrid como uno de los más grandes del mundo. Tienen 13 títulos (de la Champions) y eso habla claramente por sí solo que no es cuestión de jugadores, es cuestión de fortaleza interna como club. Cuando se gana siempre es por un conjunto de cosas que hace que los clubes muestren ese poderío", analizó.



Con respecto a su equipo, el DT argentino dijo que "lo más importante es tener las ideas claras y tener el convencimiento de que lo que vamos a hacer es lo correcto. Lo más importante es estar todos convencidos de que el camino que vamos a aplicar para competir es el mejor. Esa es la clave", dijo Pochettino en la rueda de prensa previa al partido, replicó la agencia DPA.



En Francia, los medios deportivos coinciden en que una eliminación el PSG en la Liga de Campeones a manos del Real Madrid podría determinar el final de la era Pochettino en el club parisino.