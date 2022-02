Mercedes estremece la Fórmula 1 y confirma el futuro de Lewis Hamilton

Es oficial. Lewis Hamilton no se retira y volverá a subirse al Mercedes para buscar su octava corona en la Fórmula 1. El equipo alemán, con una escueta pero impactante publicación, lo anunció en sus redes sociales con el mensaje "está de vuelta" (Is Back). En segundos, la imagen se viralizó y generó miles de reacciones.

En el posteo, el británico aparece de espaldas mirando hacia su "44" y vestido de piloto, como preparado para la acción. Días atrás, el equipo había informado que estaría en la presentación del W13 pero es la primera foto, desde su silencio tras perder el campeonato con Max Verstappen, que comparten con un claro mensaje sobre su continuidad.

Las dudas sobre un posible retiro, entonces, quedan de lado y habrá que esperar que actitud toma la estructura cuando se de a conocer el fallo final de parte de la FIA por lo sucedido en la vuelta final de Abu Dhabi. Desde ese día, Hamilton solamente apareció en público en un par de ocasiones pero sin brindar declaraciones.

Se ausentó también de las redes sociales, eliminó a todas las personas que seguía en Instagram y solamente Toto Wolff, director del equipo, se refirió a sus sentimientos tras quedarse con las manos vacías tras un fin de semana casi perfecto. "Me fui, ahora estoy de vuelta" (I’ve been gone. Now I’m back!), fue el posteo realizado el 5 de febrero para avisar su regreso a las redes.

Desde ese momento comenzaron a suponer que, además, se trataba de una señal sobre su futuro en la máxima pero siguió sin brindar detalles o algún guiño para los fanáticos que esperaban ansiosos saber su decisión final. Este viernes, en el acto de presentación de su nuevo auto, seguramente hablará sobre lo vivido y revelará los motivos de su alejamiento parcial del ruido.