La gran revelación de Agustina Albertario sobre su noviazgo con Lucas Alario: "Ahora es..."

Febrero es un mes especial. No sólo porque vuelve el fútbol argentino, se disputa el Super Bowl o se producen los primeros “mata-mata” de la UEFA Champions League, sino porque también es el mes en el que se celebra el Día de los Enamorados. Todos los 14 de febrero, Cupido visita a aquellos afortunados que tienen con quien pasar el Día de San Valentín, y este es el caso de Agustina Albertario, delantera de Las Leonas, y Lucas Alario, delantero campeón de la Copa Libertadores 2015 con River y actualmente del Bayer Leverkusen de Alemania.

Albertario posteó esta foto junto a Alario por el Día de los Enamorados.

En lo que se podría definir como un romance a puro gol, Albertario le reconoció a Olé que con Alario intentan esquivar el tema de sus trabajos: “Intentamos hablar poco de deporte. Los dos hacemos lo mismo y con solo mirarnos nos entendemos. Lo bueno es que cuando tenemos una molestia, estamos de mal humor o mismo para decir algo positivo, podemos charlar. Es divertido poder entendernos”, contó la jugadora de Las Leonas, que actualmente juega en la liga de Bélgica.

Por su parte, el ex River subió esta foto disfrutando del campo.

Aunque ella no es amante del fútbol, Albertario reconoció que se anima a darle indicaciones a su novio, a quien definió como un amante del hockey: “Soy de decirle ‘No la pases ahí’ o ‘seguí vos’. Cuando me toca ir a verlo jugar o él ahora que es fanático del hockey entiende todo, de vez en cuando me pregunta un par de reglas”, relató la Leona sobre la intimidad de la pareja de goleadores.

Alario estuvo atento al partido de su novia con Las Leonas.

Por último, la jugadora de 29 años se refirió a la distancia que la separa de Alario, quien no está teniendo mucha participación en los partidos del Leverkusen por la Bundesliga: “Cuando estamos juntos, que últimamente es poco porque ahora es a la distancia, por lo menos hasta mitad de año, intentamos disfrutar y despejar la cabeza porque le dedicamos mucho tiempo a nuestras actividades”, aseguró Albertario, que estuvo nominada para Mejor Jugadora del Año por la Federación Internacional de Hockey (FIH) en el 2021 y se encuentra en el país disputando la FIH Pro League.