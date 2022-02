¿A lo Riquelme? Las pícaras frases de Falcioni sobre cómo jugó Boca y los silbidos a Farías en la Bombonera

La Copa de la Liga Profesional 2022 empezó bien para Colón de Santa Fe: en la noche del domingo, en una Bombonera vestida de arena por los trabajos del eternamente maltratado campo de juego, el campeón defensor de este torneo rescató un empate en el final del encuentro ante Boca, con un gol del ex River Lucas Beltrán tras una genialidad del “Pulga” Rodríguez. Luego del partido, Julio César Falcioni se vistió de Juan Román Riquelme frente a los micrófonos y soltó varias frases fuertes en su análisis.

Beltrán marcó el gol del empate en la noche de La Bombonera.

Boca, que tenía el regreso de Pipa Benedetto como el título principal de la noche, dio un pobre rendimiento en el segundo tiempo y Colón dominó el partido: “En el segundo tiempo necesitábamos ser más ofensivos, colocamos otro volante, un mediapunta y un punta neto. Los complicamos, los apretamos bien, sacamos un punto que es bueno por el esfuerzo que hicieron los jugadores”, aseguró Falcioni, que hizo su debut en el banco del Sabalero.

Falcioni fue reconocido por la hinchada de Boca, donde ganó un torneo local de forma invicta y llegó a una final de Libertadores.

Luego, el ex DT de Boca, que fue reconocido por el público xeneize luego de aquella tumultuosa salida en 2012 por su enfrentamiento con Riquelme, reconoció la labor de sus jugadores y dejó una frase picante en forma de indirecta al juego del equipo local: “No es tan fácil salir a buscar el partido en la cancha de Boca. Boca tenía el control pero lejos del arco, Burián tuvo casi nada de trabajo. Ellos casi no nos crearon, no pudo ser agresivo, profundo… algo que pudimos hacer en el segundo tiempo”, analizó el entrenador que llegó a Santa Fe desde Independiente.

"Burián tuvo casi nada de trabajo"

Farías jugó un gran partido frente a Boca, equipo con el que coqueteó hasta el final del mercado de pases.

También, en el partido se vivió una situación especial ya que, luego de las idas y venidas durante el verano, Facundo Farías jugó en La Bombonera… pero con la camiseta de Colón, lo que lo convirtió en un blanco de silbidos durante toda la noche. Al ser consultado por esta cuestión, Falcioni habló del buen partido que realizó el joven de 19 años: “Los hinchas de Boca reconocieron que Farías es un jugador que quisieran tener”, afirmó el entrenador, que ya palpita lo que será el encuentro entre su equipo y Godoy Cruz el próximo jueves a las 19:45.