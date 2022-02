La revelación de Enzo Pérez sobre Néstor Pitana y el polémico penal que sentenció la derrota de River

El volante central y capitán de River Plate, Enzo Pérez, señaló que no sabían, junto a sus compañeros, "a quién (el árbitro Néstor) Pitana le cobró el penal" que derivó en la derrota de su equipo ante Unión, 1-0 en Santa Fe, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

"No sabíamos a quién había cobrado el penal, el mismo Pitana tenía dudas porque primero dijo a uno y después a otro", confesó Pérez en declaraciones para la transmisión de Fox Premium. "Pese a eso, no jugamos bien. Entramos en el juego de ellos, del pelotazo. No tuvimos el circuito ni la fluidez que nosotros tenemos", reconoció con hidalguía el mendocino.

De todos modos, el mediocampista de 35 años consideró que "todo sirve de experiencia", aún la derrota; a la vez que estimó que "la mayoría de los partidos van a ser así" para River, en relación a los planteos de los adversarios. "Nos faltó juego. Ellos encontraron el gol, después se replegaron y terminamos en centros reiterados, sin encontrar el rumbo", analizó.

Al ser la cuarta ocasión en que el conjunto de Marcelo Gallardo inicia un torneo con una derrota, Pérez asumió que al equipo "los arranques le cuestan más de lo normal, pero son cosas que pasan y que los errores sirvan para que no vuelvan a pasar", concluyó.