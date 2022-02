La cámara del ángulo de Pitana en el polémico penal a River: ¿hay foul de Armani con las piernas?

La merecida victoria de Unión de Santa Fe ante River, quedó manchada por la polémica jugada que le permitió al Tatengue quedarse con tres puntos muy importantes. Néstor Pitana cobró un dudoso penal que generó un intenso debate que se extenderá con el correr de los días. El árbitro, luego del partido, dio su punto de vista y se apoyó en el ángulo de visión que tenía.

"Yo me quedo con el ángulo que tengo, veo penal y nada más. No tengo diferentes ángulos, busqué varias opciones veo que el arquero se lleva puesto al delantero y cobro penal", expresó sin reconocer si estaba equivocado o no. Pero claro, ¿cuál fue el ángulo de visión del que habla?.

Este domingo apareció el video desde la visión que tuvo Pitana para definir la sanción y en la imagen se aprecia justamente lo que dijo el juez: Franco Armani se lleva puesto a Juan Nardoni que, lejos de protestar, se lamenta ante la opción desperdiciada cuando el duelo estaba igualado.

Además, la vehemencia con la que sale a tapar el arquero de la Selección argentina hace que enganche las piernas del futbolista tatengue y esta situación hizo cambiar el punto de vista de muchos. De igual manera, y teniendo en cuenta las reacciones que generó su decisión, hay que darle la derecha y esperar la llegada del VAR para que este tipo de jugadas no empañen resultados.

Marcelo Gallardo y Enzo Pérez se quejaron luego del partido, pero el mendocino reveló una situación insólita que pasó una vez que el penal fue sancionado: "No sabíamos a quién había cobrado el penal, el mismo Pitana tenía dudas porque primero dijo a uno y después a otro".