Gimnasia perdió en su debut en el Parque ante San Martín de San Juan

En el estadio Victor Legrotaglie, Gimnasia perdió por 1 a 0 el clásico ante San Martin de San Juan por la primera fecha de la Primera Nacional y lleva 8 partidos sin ganar.

El Lobo necesitaba ganar el primer partido del año para comenzar con el pie derecho, pero no jugó bien y el Verdinegro hizo su negocio. El primer tiempo fue aburrido, donde ambos conjuntos se prestaban la pelota, sin generar sobresaltos para ningún arquero, hasta que a los 40 minutos, tras un ataque por la derecha, San Martín abrió el marcador con un disparo de Jeremias Rodriguez, luego de una desatención de los centrales que lo dejaron solo.

El segundo tiempo, la visita se quedó en su campo para defender la diferencia, mientras que el Mensana se dedicó a atacar con más ganas que otra cosa para llegar al empate. Pudo hacerlo a través de dos cabezazos de Meritello y Ciccoloni pero el arquero Avellaneda siempre estuvo atento.

Sobre el final hubo un penal polémico para el local pero el árbitro no vio falta. La próxima fecha, Gimnasia deberá viajar al Norte para enfrentar a Chaco For Ever.