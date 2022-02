Qué dijo Pitana del polémico penal que cobró en Unión-River: “Desde mi ángulo veo que Armani se…”

"Yo me quedo con el ángulo que tengo, veo penal", expresó Néstor Pitana luego de la derrota de River en Santa Fe por 1 a 0 con un penal que fue polémico y que el árbitro no dudó en sancionar.

Además, habló de Marcelo Gallardo, DT de River, con el que no tiene una muy buena relación. "Gallardo es uno de los mejores técnicos que ha dado el fútbol argentino, no me condiciona", terminó el juez que hoy volvió a tener una noche complicada, nada menos que en el arranque de la Copa de la Liga Profesional.