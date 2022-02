La sorpresiva bomba sobre Cristiano Ronaldo que explotó en Manchester

Manchester United empató ante el Southampton y el equipo se fue abucheado teniendo en cuenta el confuso presente que atraviesa, justo antes de comenzar a jugar la llave de octavos de final de la Champions League ante el Atlético Madrid. Y uno de los principales apuntados es Cristiano Ronaldo, quien no logra romper una extensa racha sin marcar.

Pero el diario The Sun fue más allá y publicó una verdadera bomba sobre el portugués. Según el artículo, CR7 podría abandonar los Diablos Rojos al finalizar esta temporada revelan una situación vivida por el delantero con su círculo más íntimo, a quienes les habría dicho que comenzó a sentir el desgaste por el paso de la edad (tiene 37 años).

A eso se le suma que ya no es un intocable para el director técnico alemán Ralf Rangnick, quien apuntó contra él por la falta de gol en los últimos partidos: "Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. No estamos marcando lo suficiente".

Ronaldo, citando lo escrito por el medio inglés, reconoció que "tiene que trabajar más duro que nunca para mantenerse en la forma requerida para jugar al más alto nivel, especialmente en el sistema favorecido por el jefe interino Ralf Rangnick, a quien le gusta que los jugadores presionen alto y duro". Además, no clasificar a la próximas Champions sería un motivo más que determinante para su continuidad en el United. Días atrás se habló de la chance de ir al PSG con Zidane, pero todo, se trata de rumores.

El miércoles 23 abrirá la serie de octavos de final ante el Atlético de Madrid para buscar seguir con vida en la competencia europea, donde fue noticia en la fase de grupos por no poder vencer por ejemplo a Young Boys (cayó como visitante en Suiza 2-1 y empató 1-1 en Inglaterra), que terminó último en el Grupo F.