Falcioni estremeció al fútbol argentino al hablar de su lucha contra el cáncer

Mientras se prepara para debutar en la Copa de la Liga Profesional ante Boca, el próximo domingo, Julio Falcioni brindó una extensa entrevista donde se liberó y contó detalles de cómo atravesó el cáncer de laringe que, si bien logró superar, le dejó secuelas en las cuerdas vocales y su voz ha cambiado por completo.

Durante la charla con Super Deportivo Radio, el entrevistador aprovechó la confianza que tiene con el entrenador de Colón y fue directo. “¿Pensaste que no la contabas?”, le preguntó y el Emperador respondió sin vueltas: "Es que no me di cuenta de muchas cosas. Yo fui por una simple operación programada, y resulta que detrás de esa operación programada, que estaba pautada para septiembre, encontraron algo que era muy grave".

"Aparentemente, en principio era algo sencillo, pero detrás de todo eso apareció algo muy grave y lo que en un principio se había planteado sobre una hora o una hora y media de cirugía, estuvimos 13 horas en el quirófano”, agregó y siguió: "Estuve 14 días de terapia intensiva. Después vinieron los rayos, la quimio, la alimentación directa al estómago".

"Ahora estamos peleando pensando en la Libertadores. La vida es eso. Ahora tengo una voz diferente y no hago ningún esfuerzo para hablar. Cuando tuve esa operación y unas 35 sesiones de rayos me quemaron toda la parte de las cuerdas. Con el tiempo y los años podría ir mejorando; pero es algo que será una incógnita", detalló.

Y para cerrar, recordó: "Cuando me desperté estaba en terapia, con una traqueotomía y con todo el cuerpo inflado por el aire que me había ingresado. Me tranquilizaron diciéndome que con el correr de los días me iría desinflando. Y así fue. De la operación no me acuerdo nada. Me acuerdo de todo lo que pasé en terapia intensiva y fue bravo, muy bravo".