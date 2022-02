¿Morena Beltrán vive un romance con Martín Bossi? Qué dijeron ellos

Fue en Intrusos que vincularon los nombres de Morena Beltrán (23) y Martín Bossi (47). Ella, la periodista deportiva del momento, con un boom impresionante desde su aparición en ESPN, donde es conductora de SportsCenter y panelista de los programas del Pollo Vignolo. Él, actor y humorista que llena teatros e imita como pocos o ninguno, con un pasado con pasado como profesor de tenis, su otra gran pasión.

"Por lo que me cuenta gente muy allegada a los dos, esto habría sucedido o comenzado en diciembre del año pasado, y lo que me cuentan es que se trata de un amor a primera vista que resultó arrollador. Como él se tenía que ir a Mar del Plata para hacer la temporada, ¿adónde fue a pasar ella sus vacaciones? A Mardel", contó Juan Etchegoyen, panelista del histórico ciclo de América TV. Y remató, casi anticipándose al futuro: "Él niega todas las relaciones que se le adjudican, pero esta vez me cuentan que van en serio".

El futuro llegó y Martín Bossi, en una entrevista con el canal Ciudad Magazine, se refirió al ¿romance del verano? con la joven Beltrán: "Una cosa es que me vinculen con una amiga. Pero me vincularon con la joven y talentosa Morena Beltrán, a la cual no la vi nunca en mi vida. Lo juro por mi madre. ¡No la conozco!", se desligó el ex ShowMatch. Y agregó: "Ayer le escribí. Le dije 'Morena, disculpame'. Porque para mí es un honor, pero esta chica tiene 23 años. ¡Que la vinculen con Sebastián Yatra (27), con Franco Masini (27)! Yo ya soy un carromato viejo, pobre piba".

Qué dijo Morena Beltrán del rumor de romance con Martín Bossi

"Ella se reía, me dijo 'Martín, me explotó el Twitter, es muy gracioso'", contó Bossi, que ni lerdo ni perezoso admitió que aprovechó el rumor para entablar una charla con Beltrán: "Es una mujer hermosa, talentosa, que se abrió camino en un ambiente muy machista y difícil como es el fútbol (...) Ayer aproveché y le escribí por Instagram. Eso no te lo niego, arranqué. Le dije 'Morena, te invito al teatro', haciéndome el boludo. Si pasa, pasa", reveló entre risas.

"Mi admiración a ella, le mando saludos. Pero dicen que nos vimos en un evento, cuando nunca la crucé. Una cosa es inventar y otra, delirar", cerró Bossi.