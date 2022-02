Los tres motivos por los que Campazzo no tiene minutos en Denver

El mercado de traspasos de la NBA cerró el jueves a las 17 horas y, a pesar de que se habían rumoreado distintas posibilidades, Facundo Campazzo sigue siendo jugador de los Denver Nuggets, equipo en el que no goza de un gran presente: hace varios partidos que ve gran parte de los encuentros desde el banco de suplentes y sólo juega los denominados “minutos basura”, como se le llama al momento en que el partido está definido e ingresan los jugadores que no son parte de la rotación de confianza del entrenador.

Se habló de un interés por parte de los Cleveland Cavaliers y se rumoreó sobre la posibilidad de que Los Ángeles Lakers, uno de los equipos que tenía más necesidad de hacer un trade y finalmente se quedó con el plantel actual, pero ninguna oferta terminó de convencer a los Denver Nuggets, que estaban en una situación algo similar a la del equipo angelino aunque sin tanta urgencia. De esta forma, Campazzo deberá esperar a que su coach, Michael Malone, vuelva a meterlo en una rotación que tiene a Nikola Jokic, el actual Jugador Más Valioso de la NBA, y a Aaron Gordon como piezas inamovibles, y mucha incertidumbre en el puesto de base.

El jueves, día en el que se negoció su salida hasta último momento, Campazzo fue de los primeros jugadores en abandonar el entrenamiento de los Nuggets, según informó el periodista Mike Singer, voz más que autorizada en el día a día de Denver.

Los Lakers de LeBron y los Cavaliers, uno de los equipos sensación de la NBA, estuvieron interesados en Campazzo.

Ahora bien, ya que se quedará en Denver ¿por qué Campazzo no tiene minutos? Como se suele decir, la NBA es un negocio frío, que puede mover a los jugadores de los equipos y ambientes en los que están cómodos de forma repentina, pero también puede ser esquiva a la hora de encontrar un nuevo destino para un jugador que quiere abandonar su franquicia actual. Lo mismo sucede con los minutos de juego: ante la lesión de Jamal Murray, Campazzo fue titular en los playoffs de 2021, en los que los Nuggets cayeron por 4-0 en la serie de semifinales del Oeste ante los Phoenix Suns y, en la actualidad, apenas promedia cinco minutos en los últimos cinco partidos.

Así las cosas, son tres los motivos que llevaron a Facundo Campazzo a este presente con poca acción en cancha. Y MDZ Online los repasa a continuación:

Campazzo y Malone, una relación con vaivenes.

1) Su entrenador, Michael Malone, y las dudas en la base de Denver

Michael Malone, quien dirige a los Denver Nuggets desde el 2015, tiene muchas dudas para suplir la baja de Jamal Murray, el base titular que se lanzó al estrellato después de la famosa Burbuja de Disney de 2020, en la que Denver llegó a la Final del Oeste y cayó con los Lakers. Desde la rotura de ligamentos del canadiense en abril, Malone ha utilizado a muchísimos jugadores en la base, tales como el propio Campazzo, Bryn Forbes, Monte Morris, Markus Howard, Austin Rivers, Na'Shon Hyland y otros que no le han dado resultado al exentrenador de los Sacramento Kings. Pero no hay mal que por bien no venga: esta duda constante que en la actualidad es negativa para el cordobés podría virar a positiva, ya que, así como ahora esta fuera de los planes de su entrenador, podría volver a estar en la consideración en un corto plazo.

En los dos últimos partidos de Denver, Campazzo jugó apenas dos minutos en cada uno.

2) El estilo de juego y su "choque" con Nikola Jokic

Otra de las razones de por qué vemos a Campazzo casi siempre en el banco de los suplentes es su estilo de juego. Fue el propio Malone quien alguna vez definió al base de la Selección argentina como "uno de los mejores pasadores de pick and roll del mundo", pero el problema reside en que Denver tiene a otro de los mejores pasadores y organizadores de juego -sino el mejor- en Nikola Jokic, figura absoluta del equipo. Esto hace que cuando Campazzo y Jokic están juntos en cancha, el cordobés no pueda explotar su principal cualidad, la de hacer jugar al equipo, y tenga que jugar mucho sin balón y depender del tiro exterior, algo que por lo que Facundo lucha por mejorar desde su llegada a la NBA. Actualmente, el ex Real Madrid tiene un 31% en efectividad desde el triple y, sin dudas, esto limita mucho sus opciones en el equipo ante compañeros como Bryn Forbes, que su principal habilidad es el tiro de tres puntos.

Campazzo, Will Barton (5) y JaMychal Green (0).

3) Las estadísticas no son amigas de Campazzo

Por último, la NBA es muy fría, tanto a la hora de hacer negocios como para analizar el rendimiento de los jugadores. El básquet, como pocos deportes, está estrictamente atravesado por las estadísticas y algunos entrenadores se apoyan mucho en las mismas para ver que jugadores utilizar en determinadas situaciones. Una de las estadísticas más frías es el "más-menos", graficada con este signo +/-, que refleja (a duras penas) por cuántos puntos gana o pierde un equipo cuando un jugador esta en cancha. El +/- de Campazzo es de los peores de la liga, con -244, que se suma a sus bajos porcentajes en tiros de campo mencionados anteriormente. Los periodistas de Estados Unidos lo han achacado mucho por esto y el entrenador Malone, alguien que descansa mucho en los números para tomar decisiones, tiene presente esta estadística tan negativa para Campazzo.

¿Qué le deparará el destino a Campazzo y su carrera en la NBA? El cordobés todavía tiene la posibilidad de hacer un buy-out, que sucede cuando un jugador y una franquicia rescinden el contrato de mutuo acuerdo y el jugador le cede un porcentaje de su salario al equipo para ser agente libre y tener libertad de acción. Aunque esta posibilidad está sobre la mesa, es poco probable de que suceda y Campazzo, al igual que todos sus seguidores, deberá esperar a ser tenido en cuenta nuevamente por Malone que, sin dudas, es uno de los villanos de esta historia sin final feliz.