Qué dijo Falcioni sobre la "bomba" de Riquelme en la final de la Libertadores 2012, a días de ir a la Bombonera

Colón de Santa Fe visitará a Boca Juniors el próximo domingo a las 21:30 hora por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Será el debut para Julio César Falcioni en el banco de suplentes del Sabalero, además de volver a la Bombonera, lugar que le dio muchas satisfacciones en su paso por el Xeneize. Como condimento extra, el DT se reencontrará con Juan Román Riquelme luego de dirigirlo en su paso por el club.

Con respecto a su paso por la institución y su regreso a la Bombonera, manifestó: "El hincha de Boca ha sido muy especial conmigo, especialmente después de que me fui, con mucho reconocimiento. Lo bueno es que no valoren tu trabajo en el día a día, sino que con el correr del tiempo valoren lo que hiciste, y digan: 'Ah bueno, no era tan malo este'".

"En el día a día, en cualquier lugar donde voy, el hincha de Boca está en todos lados y es muy cariñoso, muy respetuoso, y recuerda mucho el paso por el club", añadió Julio César.

Sobre la final de la Copa Libertadores 2012, en la que el Xeneize cayó ante Corinthians, el DT señaló: "Hubiera sido una satisfacción enorme, sobre todo para regalarle al hincha de Boca que tanto esperaba eso, y porque habíamos hecho un sacrificio muy grande para llegar a esa final, muy importante"

"Nos tocó enfrentar a grandes equipos hasta jugar esa final con Corinthians, que debíamos haber ganado de locales y no pudimos, y bueno después todo lo que pasó en lo previo del partido en San Pablo, de lo cual no voy a opinar", agregó el ex técnico de Banfield e Independiente, entre otros.

En la previa de aquel duelo en Brasil, Cristian Riquelme, hermano del máximo idolo xeneize, había anunciado en Twitter que tras el partido se venía una "bomba". Y la "bomba" fue que Riquelme comunicó que no se iba de Boca. Todo en medio de una tensa relación con el entrenador. "No opino sobre eso. Yo he tenido el resguardo de que cuando salí de un equipo bajé la persiana, y no hago más comentarios sobre ese equipo, respeto todo lo que ese equipo puede hacer y dejar de hacer, me he caracterizado por eso, tratar de cerrar ese vínculo, guardar los mejores momentos, y que todo lo bueno y lo malo me quede a mí", sentenció Falcioni.