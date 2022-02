Mourinho explotó en el vestuario de la Roma contra los jugadores: "¿Tienen miedo...?"

El entrenador portugués de la Roma, José Mourinho, estalló en el vestuario contra sus jugadores tras la eliminación de Copa Italia frente al Inter del pasado martes, a los que les dijo que se fueran a jugar a la Serie C si tenían miedo, según asegura el diario italiano 'Corriere dello Sport'.



"¿Tenéis miedo de jugar partidos como estos? Iros a jugar a la Serie C, allí nunca encontraréis equipos con campeones, estadios top o la presión de un gran fútbol", dijo el portugués.



"El mayor defecto de un hombre es la falta de huevos, la falta de personalidad. Sois gente sin cojones. Lo peor para un hombre", espetó.



El Roma no pasó del empate en la jornada de la Serie A contra el Génova, un equipo que está en puestos de descenso; y perdió en los cuartos de final de la Copa Italia frente al Inter en lo que fue su regreso a San Siro.



"Quiero saber por qué, jugando cara a cara con el Inter, os cagáis en los primeros diez minutos. Los teníais frente a vosotros y en lugar de encontrar las motivaciones correctas os cagasteis. Contra todos sin excepción", expresó en el setubalense al finalizar el encuentro que perdió por 2-0.



"Los árbitros nos tratan como niños porque somos pequeños. El Inter es un superequipo, lo tenemos en frente y nos cagamos", manifestó Mou, señalando a sus jugadores por el momento deportivo que atraviesa el club.



Los de Mourinho, recientemente eliminados de la Copa Italia, han perdido la sexta plaza en la Serie A y están fuera de las plazas europeas.