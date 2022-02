La tajante frase de Marcelo Gallardo sobre la situación de Valentín Castellanos

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa en la previa del debut de River Plate en la Copa de la Liga Profesional. El Muñeco se a la posibilidad de contratar un nuevo delantero en el cierre del libro de pases, tras la salida de Jorge Carrascal. Además, le dedicó unas palabras a Juan Fernando Quintero, el hombre que ilusiona al mundo Millonario.

Ante la nueva posibilidad de que el club vuelva a la carga por el mendocino Valentín Castellanos, manifestó: "Tenemos dos o tres alternativas, muy puntuales, y él está dentro de esas. No es nada fácil. Estamos trabajando sobre las alternativas, para saber cuál es la más potable. Pero si no se da ninguna de las tres, estamos muy conformes con el mercado que hemos hecho".

En cuanto al once del debut oficial, contó: "Tengo un equipo en mente. Después lo voy a terminar de decidir en las ultimas horas. Los amistosos sirvieron, no sólo para que el jugador se encuentre con su forma y se vaya soltando sino también para que entren en ritmo de competencia. Para que se midan".

El Millonario es uno de los que mejores se reforzó y eso no es una presión extra para Napoleón: "No siento una presión. No cambia lo que veníamos haciendo y comportando en estos años. Con mayor o menor jerarquía, nuestra dinámica de trabajo y mentalidad es seguir sosteniendo una estructura de trabajo. Creo que viene más de afuera que de adentro. No nos cambia nada. Siempre tuvimos buenos planteles y trabajamos según lo que exige la institución. Jugar de la mejor manera posible, con el mejor plantel posible. Estamos entusiasmados por el año nuevo, se renuevan expectativas".

Para finalizar, se refirió al retorno de Juanfer, uno de los héroes de la Copa Libertadores 2018 obtenida en el estadio Santiago Bernabeu. "Uno se ilusiona, pero el titular va a ser el que merezca jugar. El que no inicia jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer después. Tenemos un año lleno de competencias. El armado del plantel es para tratar de gestionar las cargas, los tiempos, mantener la estructura. Más allá de quien arranque. Este año, con las variantes que tenemos, puede ser que haya mucha rotación. Si van a adivinar quien arranca o no, va a ser difícil. Va a haber mucha rotación. Los jugadores tienen que demostrar que van a estar bien en esa rotación", sentenció.