Kun Agüero estalló de bronca en su streaming: "No sé para qué..."

Sergio Agüero, quien anunció su retiro del fútbol profesional a mediados del mes de diciembre, retornó a la actividad en Twitch. En la plataforma el Kun se ha vuelto una verdadera celebridad y hoy en día cuenta con 3.600.000 seguidores. En su última aparición en vivo, el exjugador del Barcelona manifestó su malestar por el estado de las rutas de nuestro país.

“Yo no fui en avión. Primero porque tenía que ir hasta Corrientes, de Corrientes bajar tres horas y media. No, vamos en coche. Aparte a mí me encanta manejar. Agarramos la camioneta, vamos por la ruta y de paso empezamos a conocer las rutas en Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na”, comenzó el exfutbolista.

En uno de sus vivos, el Kun mostró el chip con el que monitorea su problema cardíaco.

Con un claro enojo, expresó: “Yo no sé quién mierda se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja. Yo no sé quién mierda tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta! Es imposible, se los digo en serio, manejar con lluvia en esa ruta”. “Es peligrosísimo. La ruta 6 tiene unos pozos... La ruta va y viene, al costadito dame un espacio más cuando corta la ruta. Si me das ese espacio, puedo esquivar los pozos. Pero no podía esquivar los pozos por el lado de la banquina. Porque la banquina era el pasto”, añadió el ídolo del Manchester City.

“Si vos tocás el pasto, con lluvia, no sé dónde vas a parar pero seguramente terminás pasando de largo por el pasto. Es peligroso. Yo venía a 100km/h por la lluvia, hay que respetar las rutas. Un camión adelante, con lluvia y la ruta mala con pozos. ¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”, agregó Agüero.

Además, reflexionó: “A mí me chupa un huevo la política. La ruta 6 es peligrosa en serio. Los camioneros si tienen que ir para Corrientes tienen que ir por la ruta 6. Esa gente está todo el tiempo con peligro. Hay que chequear si en la ruta 6 hay muchos accidentes, para mí debe haber accidentes a morir. Si hay sol, es peligroso pero zafa. A mí me agarró la lluvia. Es imposible andar en esa ruta, está mal”

Para finalizar, sentenció: “Es una ruta que tenemos que pasear, ver el campo. Tenemos que estar tranquilos y no esquivando pozos. Tenemos que disfrutar”.