Figura de la Fórmula 1, sobre la reacción de Hamilton tras perder con Verstappen: "Yo me lo hubiese tomado muy mal"

Una de las grandes figuras de la Fórmula 1 en 2021 fue Carlos Sainz Jr. Incluso, el piloto español de Ferrari fue uno de los actores de reparto más destacados del último Gran Premio del año pasado, Abu Dhabi, en el que cerró el podio de la victoria de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, en uno de los mejores Mundiales de toda la historia del Gran Circo. Esto generó una polémica e interés mundial en la máxima categoría del automovilismo mundial como hace mucho tiempo no se veía y Sainz, que lo vivió desde adentro, dio su parecer al respecto.

Sainz fue el tercero en discordia y observador de lujo de la pelea entre Verstappen y Hamilton

En una entrevista a Corriere dello Sport, Sainz, que fue compañero de Mad Max en Toro Rosso, habló sobre el campeonato obtenido por el neerlandés en diciembre del año pasado y sobre sus cualidades en la pista: “Admiro su capacidad para ser rápido en cada situación, el coraje que muestra al intentar su propio camino, un adelantamiento crítico. No odio nada. Mejor no decirlo, de lo contrario se usaría como titular”, dijo Sainz, que tendrá una gran pelea interna con Charles Leclerc por ser el mejor piloto de Ferrari en 2022.

Sainz y Verstappen compartieron su camino por la estructura de Red Bull

Por otro lado, el madrileño también se refirió a quien fuera derrotado en ese polémico Gran Premio de Abu Dhabi, Lewis Hamilton, y sobre su manera de actuar cuando la victoria de Verstappen estaba consumada, a pesar de toda la controversia alrededor del final de esa carrera: “En su lugar, me lo hubiese tomado muy mal y me sorprendió cómo evitó plantar un desastre al final de la carrera. Perder el título en la última vuelta de esa manera, es realmente difícil de aceptar. Respeto a Lewis más que antes por cómo logró comportarse. En el podio intercambiamos algunas palabras, para él fue un momento difícil”, aseguró el ex Renault y McLaren.

Hamilton y Sainz en una conferencia de prensa de 2019

El año 2022 promete ser uno de los más competitivos del último tiempo en la Fórmula 1, gracias a las expectativas e incertidumbre que genera el cambio de reglamento. Sainz, que terminó quinto con 93 puntos en 2021, contó su parecer acerca del nuevo auto de Ferrari, el F1-75, y su futuro en Maranello: “Como dijo [Mattia] Binotto, ambos estamos satisfechos, tenemos la intención de continuar juntos y este invierno es una oportunidad para encontrar un acuerdo. Lo estamos intentando. Convertirme en campeón del mundo con Ferrari es mi mayor ambición. Me gustaría renovar lo antes posible”, aseguró el español.