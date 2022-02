El inesperado ultimátum que recibió Djokovic para disputar un torneo

Novak Djokovic, actual número 1 del Ranking Mundial de la ATP, no pudo disputar el primer Grand Slam del año y, las noticias con respecto a los torneos que vienen no son las mejores, si sigue con su postura de no vacunarse. El serbio recibió el aviso de que, si quiere estar en el Máster 1000 de Montecarlo, deberá estar vacunado contra el coronavirus.

"Si está en regla respecto a las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno francés estaremos encantados de recibirle. Tiene que estar en regla. De momento, que yo sepa, no está vacunado", manifestó el director del torneo, Zeljko Franulovic, en conferencia de prensa.

Luego del escándalo en Melbourne a principio de año, desde Francia comunicaron que Novak iba a poder entrar a disputar Roland Garros sin vacunarse, pero diez días más tarde dieron marcha atrás con la decisión. "Para entrar en Francia la primera regla es estar vacunado. El protocolo ATP ofrece también la posibilidad de entregar un certificado de contagio un mes antes del inicio de la competición", añadió el director.

Los tenistas que quieran decir presente en Rolex Monte-Carlo Masters tendrán tiempo hasta el 14 de marzo para confirmar, ya que ese día se cerrará la lista definitiva de los inscriptos. El sorteo del certamen y del cuadro final será el 8 de abril. La competencia se extenderá del sábado 9 al domingo 17 de abril.