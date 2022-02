Alarmas encendidas en Colombia de cara al partido frente Argentina

Esta noche, a partir de las 20:30 horas, Colombia se juega gran parte de sus posibilidades de ir a Qatar 2022. La selección de Reinaldo Rueda ha tenido un camino más que irregular hacia la cita mundialista: apenas tres victorias, ocho empates y cuatro derrotas, como la sufrida el pasado viernes frente a un rival directo como Perú, de local, luego de malograr varias chances de gol muy claras frente al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Frente a la Selección Argentina, al igual que Chile en la fecha anterior, Colombia tendrá su pasaje al Mundial sobre la mesa, ya que tres puntos separan a los colombianos de los cupos directos y dos del repechaje, lo que significa que una derrota podría ser un mazazo del que sería muy difícil recuperarse.

Asi está la tabla de las Eliminatorias a falta de tres fechas

A este panorama gris que enfrenta el seleccionado colombiano se le suman pésimas noticias sobre uno de los referentes y figuras del plantel: se trata del arquero David Ospina, que ya estuvo en el ojo de la tormenta de la prensa y los hinchas de su país debido a un grosero error en el gol que le dio la victoria a Perú en Barranquilla. Medios del país cafetero, como El Deportivo, informaron que el arquero del Napoli no entrenó a la par de sus compañeros en estos últimos dos días y sería una baja muy sensible para Colombia en el partido de esta noche en Córdoba.

Ospina fue blanco de duras críticas en Colombia

Ospina presentó una intoxicación y no estuvo presente en los entrenamientos del domingo y lunes, pero desde Colombia aseguran que el lunes le hicieron los chequeos pertinentes y están a la espera para saber si su capitán estará presente en un duelo clave frente a Argentina. Por otra parte, el arquero de 33 años también fue noticia en estos días por sus dichos sobre los silbidos de los hinchas tras la derrota frente a Perú: “Los silbidos y el disgusto están bien porque uno como jugador está dispuesto a todo eso cuando los resultados no se dan. De nuestra parte siempre hemos tratado de dar lo mejor. Son circunstancias de juego que no hemos podido contar con la suerte al momento de poder definir”, aseguró Ospina, quien sería reemplazado por Camilo Vargas, arquero de Atlas de México.

Camilo Vargas y Ospina

Además del presente y esta posible baja de su capitán, a Colombia tampoco lo ayuda el pasado reciente: los cafeteros no vencen a la Selección Argentina en condición de visitantes desde aquella recordada goleada por 5-0 en el Monumental en 1993, en las Eliminatorias de cara a Estados Unidos ‘94. Aquella situación era inversa a la actual, ya que Colombia clasificó primera y la Argentina de Alfio “Coco” Basile jugaría el repechaje contra Australia, que dio como resultado, además de la clasificación, el famoso episodio del “café veloz”, como lo definió Diego Armando Maradona. En el presente, Argentina está clasificada hace dos fechas y no pierde hace 28 partidos y Colombia es la que jugará con la necesidad imperiosa de un buen resultado que le allane el camino hacia Qatar.