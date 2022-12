La explosiva queja de Messi tras la clasificación de Argentina a semis: "La FIFA tiene que..."

La Selección argentina se clasificó esta tarde a las semifinales del Mundial Qatar 2022, al vencer a Países Bajos 4-3 por penales luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, un resultado que el conjunto europeo alcanzó en el undécimo minuto agregado del período reglamentario. Luego de clasificación, con las pulsaciones a full, Lionel Messi tomó la palabra y no se guardó nada. Apuntó directamente contra Mateu Lahoz, árbitro del partido, y elogió a Croacia, el rival en semis.

"No era para ir a alargue ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial”, dijo el crack rosarino, de 35 años, luego de la clasificación a una nueva instancia, tras el empate 2-2 en los 120 minutos. El delantero del Paris Saint Germain tampoco escatimó críticas y cuestionamientos hacia la figura del árbitro español, de quien sostuvo que “no estuvo a la altura” de un partido de estas características.

"Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia", apuntó sin filtro Messi, y agregó: "No sólo por los 10 minutos que adicionó sino en las ‘chiquitas’, parecía que quería que lo empaten".

También se refirió con cuestionamientos hacia el entrenador rival, Louis van Gaal, de quien dijo: “(Louis) Van Gaal dice que juega al fútbol y se la pasaron tirando pelotazos durante los últimos 10 minutos”, agregó.

En el cierre, Messi elogió la prestación del equipo albiceleste y manifestó que "nunca bajó los brazos" advirtiendo que lo que se viene, la semifinal del martes ante Croacia, será “un partido dificilísimo. Croacia es un seleccionado durísimo, viene de ser subcampeón en el Mundial pasado, dejaron en el camino a Brasil. No son fáciles”, expresó.