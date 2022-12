River negocia por la vuelta de un campeón en Madrid: el motivo personal por el que llegaría

Sería un notición para Martín Demichelis y para todos los hinchas de River. Porque, seguramente, no hay un alma fanática del Millonario que no quiera un esperadísimo regreso: el de uno de los campeones de la épica final en Madrid, el de Ignacio "Nacho" Fernández. Sí, el volante de Atlético Mineiro podría pegar la vuelta y ponerse nuevamente la camiseta de la Banda.

Nacho Fernández volvería a River: su esposa está embarazada y a él le gustaría regresar.

Según indicó en Twitter el periodista Germán García Grova, River se encuentra en tratativas para que Nacho Fernández vuelva a jugar en el club debido a que su situación en el equipo brasileño cambió: "River y Mineiro negocian la transferencia de Nacho Fernández. El futbolista le manifestó al club su deseo de volver al club que lo vio campeón en Madrid. Mineiro le ofreció renovar por un año pero el rechazó porque quiere retornar al Millonario", escribió este miércoles.

Y este jueves, el director deportivo del club de Brasil que posee su pase, Rodrigo Caetano, confirmó el motivo por el que el volante regresaría: “Nacho tiene una cuestión personal, su esposa está embarazada. Entra en su ultimo año de contrato y obviamente va a salir en caso de una buena negociación".

River, que espera por el estreno de la estatua de Marcelo Gallardo y que ya tiene acordado el primer refuerzo, otro regreso de un campeón de Copa Libertadores como el de Matías Kranevitter (la ganó en 2015), cerraría así su segunda incorporación para 2023, en un equipo que se llenaría de figuras y que le daría a Demichelis un excelente material para trabajar en la era post-Muñeco.

García Grova, que confirmó las negociaciones del Millonario por Nacho Fernández, también se había referido al acuerdo de palabra entre River, Rayados de Monterrey y Kranevitter, quien firmará por tres años después de que el club argentino le compre el pase.

Si bien todavía queda realizar una negociación por el pase de Nacho, el deseo del jugador de volver a River es fundamental para destrabar la situación, que cambió inesperadamente poco después de que el propio futbolista negara la posibilidad de volver, hace menos de tres meses.

"Desde el primer día que me vine, en Argentina salen notas de que voy a volver. Estoy muy contento acá, me siento muy a gusto, este año no se dan los resultados, pero hay un muy buen grupo, estoy muy contento y a final de este año empezaremos a ver qué vamos a hacer cuando se me termine el contrato, pero falta mucho", había asegurado el volante en una conferencia de prensa, después de que participara de la despedida de Leonardo Ponzio en el Monumental y surgieran versiones de un posible regreso. Ahora, la cosa cambió y el jugador podría pegar la vuelta. ¿Se dará?