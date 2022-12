La sentencia del DT de Croacia sobre Brasil y sus bailes: "Ellos tienen..."

Este viernes desde las 12 (hora de Argentina), la Selección de Croacia se verá las caras ante la Selección de Brasil en el marco de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Quien logre avanzar de fase esperará por el ganador de Argentina-Países Bajos, quienes jugarán a las 16.

En la conferencia de prensa previa al duelo fue Zlatko Dalic, director técnico del seleccionado croata, quien alzó la voz y analizó lo que su equipo tiene por delante. Entre otras cosas, el DT se tomó el tiempo para hablar sobre los bailes que suelen realizar los de la Verdeamarelha cada vez que convierten un gol.

Foto: EFE

"Tienen su propia forma de celebrar y divertirse. Demuestran unidad, carácter. Si son respetuosos con el rival o no lo son, no me importa. No nos gusta celebrarlo así pero ellos tienen su carácter y va con ellos y eso es bueno", manifestó Dalic subcampeón del Mundial de Rusia 2018.

A la hora de analizar a su rival de turno, destacó: "Brasil es el mejor equipo de este torneo; es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. No sabes de dónde viene el peligro. Si no jugamos juntos tendremos grandes problemas. Cuando pierden la pelota, presionan alto y a veces se meten en problemas porque no regresan rápido. Eso es lo que queremos hacer, no podemos ir uno por uno, pero actuar como un equipo y ayudarnos entre todos".

No necesitas una motivación más grande que unos cuartos de final y contra Brasil. Todos soñamos con partidos así. Sabemos lo que supone Brasil en el fútbol, es por si solo un aliciente para todos. No tenemos nada que perder. Croacia ya tuvo un gran papel aunque queremos más. Si hubiera sido en la final habría sido mejor", sentenció Zlatko Dalic, en la previa de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.