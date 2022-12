La picante frase del entrenador del Manchester United contra Cristiano Ronaldo

El entrenador del Manchester United, de Inglaterra, el neerlandés Erik Ten Hag, dijo hoy que el crack portugués Cristiano Ronaldo "es parte del pasado", a propósito de su desvinculación del club en el arranque del Mundial de Qatar 2022.

"Se marchó y ya es parte del pasado. Ahora miramos hacia adelante. Miramos al futuro", expresó en un video difundido por el club de la ciudad de Manchester. "Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario, ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos", agregó el entrenador del United.

Siguen los dardos contra CR7.

Ronaldo y Manchester United se pusieron de acuerdo para rescindir el contrato, luego de las críticas del histórico goleador portugués hacia la institución, envalentonado por las diferencias con Ten Hag, quien lo relegó del equipo titular. El crack luso expuso actos de indisciplina, como cuando se retiró al vestuario, en soledad, antes de la finalización del partido ante Tottenham.

"Me gustan la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos. Me arrepiento de irme contra el Tottenham antes del final", dijo Ronaldo en su momento, al periodista Piers Morgan, en una entrevista sobre ese hecho y su distanciamiento con Ten Hag, a quien le pegó sin dudarlo.

"No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra. Me siento traicionado. Siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado", dijo y apuntó contra el club: "El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado".