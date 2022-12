La picante chicana de Messi al Kun Agüero en Twitch: “Andás tirando bombas”

A dos días del partido de cuartos de final contra Países Bajos, Lionel Messi, Papu Gómez, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul participaron de un desopilante streaming organizado por Sergio Agüero con su productora de Start+ y, en medio de la catarata de banalidades de las que charlaron, entre amigos literalmente, Leo le tiró en un momento al Kun una picante chicana con la que lo puso un tanto incómodo al ex Manchester City.

Agüero se fue a Qatar a vivir el Mundial como hincha y en su nuevo rol de influencer.

Es que, después de que se pusieran a hablar de quién había "reemplazado" a Agüero como compañero de pieza de Leo (nadie fijo, se turnan a veces a la hora de la siesta), Messi reveló al aire que, el día en que el Kun había ido a visitar la concentración argentina, lo invitó a quedarse a dormir en su pieza; a lo que el goleador ya retirado se negó "porque tenía que irse con su hijo Benjamín".

Entonces, tras contar esta anécdota, Messi lo chicaneó a su amigo el Kun: "Viste que te invité, para que después no digas nada. Porque andás tirando bombas...". Agüero, visiblemente incómodo, respondió con un silencio y una risa nerviosa.

Sucede que horas antes del debut de la Selección argentina en el Mundial, Agüero, con intenciones de visitar a sus excompañeros antes de que arrancara la Copa del Mundo, no recibió la autorización para ingresar a la Universidad Nacional de Qatar donde se encuentra alojada la Argentina. E hizo estallar una bomba (a la cual se refirió Messi) con su "si no quieren que visite la concentración, que me lo digan en la cara".

Tras la victoria 2-0 ante México, se les abrieron las puertas a los familiares y amigos de los jugadores y el Kun, obviamente más desacelerado, visitó el predio con buena onda.

Los mejores momentos del stream entre Agüero y Messi

