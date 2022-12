La incómoda respuesta de Messi al comentario "es tan bello" en el Twitch con el Kun: "Está escribiendo mi…"

Lionel Messi compartió una divertida charla a su amigo y excompañero Sergio 'Kun' Agüero en la previa del partido del viernes de la Selección argentina contra Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial. En el stream también participó Alejandro Gómez y durante varios minutos "gastaron" al jugador del Sevilla de España, quien decidió pelarse y recortarse la barba.

El mismo Papu aseguró parecerse al inglés David Beckham, por lo que no tardaron en llegar las cargadas del chat y la risa de Messi, quien recibió un mensaje que generó una incómoda respuesta. Agüero empezó a leer las reacciones de sus seguidores y dice: "Messi es tan bello, puso una. Bien, viste esa palabra". Por un momento Leo se quedó serio y agarró su celular.

Miró la pantalla y cuando el Kun expresó "Messi está fachero. Si es verdad, Leo está, está, ese peinado me gusta", le respondió: "Pará, pará que me está escribiendo mi mujer". Inmediatamente el Papu aportó: "Pará pará que llegan mensajes. Lo están cagando a pedos, pará un poco". "No leas lo que dice, vos", le dijo Messi a Gómez que dejó un "no, pero lo están cagando a pedos". Además, el rosarino lo cargó a Agüero porque está "todo el día al pedo" con sus proyectos de videojuegos.

Luego aparecieron Daddy, el fisioterapeuta e íntimo amigo de Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien hoy trabajó en kinesiología por una molestia muscular y abrió interrogantes de cara al compromiso contra Países Bajos. "Para mí le quedó mal, le quedó como a mi tía", dijo el futbolista de Atlético de Madrid al retomar el tema que dio inicio a la charla.

Además los jugadores le pidieron a su excompañero que les consiguiera algo de sus sponsors y Agüero les dijo que iban a tener pases VIP durante tres años a todos los parques temáticos de Disney. Finalmente, terminaron agradecieron a las 245 mil personas que estuvieron mirando el Twitch en vivo y recordaron que el récord anterior había sido una charla con Messi durante la pandemia con 80 mil personas.