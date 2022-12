El argentino que desafió a Canelo Álvarez para defender a Messi peleará en Las Vegas

Santiago Ponzinibbio vivió horas de incertidumbre tras la noticia de la baja de Robbie Lawler por lesión, pero en una negociación relámpago, UFC cerró un reemplazo de lujo: el estadounidense Alex Morono, quien subirá al octágono para pelear contra el argentino (180 libras) en la cartelera estelar de UFC 282, este sábado 10 de Diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El pelador argentino, que días atrás se le plantó al Saúl Canelo Álvarez luego de que el mexicano amenace a Lionel Messi por un video que se viralizó luego del partido entre Argentina y México, preparó su pelea en un campamento orientado al estilo de Robbie Lawler, pero el cambio de rival obliga a Ponzinibbio a prepararse para un striker más joven, de guardia diestra, explosivo y peligroso, con golpes en línea capaces de dormir a cualquiera y con el sello típico de los peleadores texanos: nudillos de acero, mentón firme y pasión innata por los cruces a todo o nada.

"Vamos a la guerra, sabía que UFC tendría un buen reemplazo, pasaron varios nombres por la mesa. No voy a sufrir por la balanza", expresó el argentino al respecto. Luego de dos traspiés dolorosos ante Geoff Neal (compañero de gym de Morono) y Michel Pereira, Ponzinibbio encara la recta final del 2022 y se prepara para brindar una función a base de golpeo y corazón.

En el UFC 282 estaba prevista una épica revancha entre Jiri Prochazka y Glover Teixeira. Ahora, tras la lesión del primero, dos de los principales contendientes lucharán por el título de campeón del peso semipesado de la UFC. Jan Blachowicz se enfrentará a Magomed Ankalaev por el centro vacante.

Horario de los combates

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET / 22:00 ARG / 2.00 ESP (domingo)

Cartelera principal: 21:00 CDMX | 22:00 ET / 0:00 ARG / 4.00 ESP (domingo)

Pelea estelar: 23:15 CDMX | 0:15 ET / 2:15 ARG / 6.15 ESP (domingo)

¿Dónde y cómo ver UFC 282? Canales de TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium (evento completo)

España: Eurosport

Argentina: Fox Sports (solo preliminares) / STAR+ (evento completo)

Estados Unidos: ESPN2 (solo preliminares)