La terminante decisión del DT de Corea del Sur tras ser goleado por Brasil y quedar afuera del Mundial

Aunque se sintió orgulloso y privilegiado por su proceso al frente de Corea del Sur, el entrenador Paulo Bento confirmó su renuncia al cargo, tras la derrota por 4-1 ante Brasil por los octavos de final del Mundial de Qatar. "He anunciado a los jugadores y a la Federación Coreana de Futbol, que he tomado la decisión desde septiembre y les he confirmado ahora, y también les he reiterado que estoy orgulloso de ellos, por su esfuerzo en la Copa del Mundo y esta noche ante Brasil", anunció.

Además, explicó: "No es fácil hacer un resumen de todo lo que ha pasado en la Copa del Mundo, especialmente porque todavía no ha acabado, solo puedo decirte sobre nuestra participación que ha acabado hoy. Ha acabado de una manera muy justa, tenemos que felicitar a Brasil, porque ha sido mejor".

Corea del Sur tuvo una destacada actuación en Qatar.

"Estoy triste por el resultado, pero sin duda hay un gran compromiso y entrega de los jugadores, mostraron una gran responsabilidad competitiva, el grupo fue muy leal al estilo de juego y a tratar de sacar el mejor resultado, pero sin duda todo esto es complicado cuando enfrente tienes a Brasil. El final de partido es para estar orgullosos, como los cuatro años que nos han traído hasta aquí. Lo que hicimos durante la fase de grupo fue muy bueno", puntualizó Bento.

Los medios surcoreanos también elogiaron la entrega de su selección pese a la abultada derrota (4-1) frente a Brasil, a la que calificaron de muy superior. Por su parte, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, alabó el "duro esfuerzo" de todo el combinado nacional, incluyendo al seleccionador, el portugués Paulo Bento, que tras el partido anunció que no renovará tras haberse convertido en el técnico más longevo en el banquillo nacional.

"Los corazones de todas las personas se volvieron uno y latieron apasionadamente ante la lucha que habéis mostrado en esta Copa del Mundo", afirmó el mandatario en un mensaje publicado en la red social Facebook.