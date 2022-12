La lapidaria sentencia de Helmut Marko sobre el futuro de Checo Pérez en Red Bull

Sergio "Checo" Pérez tuvo una de sus mejores temporadas desde que está en la Fórmula 1. El mexicano tuvo un auto competitivo y cuando tuvo la chance de demostrar su calidad conductiva, hizo ilusionar a su país con la posibilidad de poder pelear mano a mano el campeonato con su compañero de equipo Max Verstappen. Sin embargo, dentro de Red Bull, la visión es otra.

Helmut Marko, asesor de la escudería, expresó que Checo está lejos de poder desafiar al neerlandés. "Checo ciertamente puede ganar una carrera o dos. Pero por el momento no veo que pueda desafiar a Max durante toda una temporada. En general, no veo que nadie pueda hacer esto actualmente [luchar contra Verstappen]", expresó sin filtro.

Max y Checo.

En la misma línea, explicó: “(Los compañeros de Verstappen) Comparan sus coches con el suyo. ‘¿Tengo el mismo material?’ piensan ‘¿cómo puedo vencerlo?’ No pueden por lo que intentan cambiar la configuración del automóvil o adaptar su estilo de conducción. Por supuesto que no puedes aceptar que simplemente no eres tan bueno como él. En algún momento tienes que reconocer que hay alguien especial y simplemente no es posible vencerlo".

El expiloto, además, señaló que todavía queda mucho por trabajar en el auto ya que no fue una temporada perfecta: "Queremos ser igualmente dominantes en 2023, e incluso si es muy difícil, siempre hay margen de mejora. Aunque tuvimos una temporada excepcional, no todo fue perfecto. Todavía necesitamos un día perfecto para vencer a Mercedes y Ferrari".

Luego, siguió hablando de Mercedes a quien considera una amenaza para el 2023 por tener a Lewis Hamilton: "Mercedes será más fuerte en el paquete general. Especialmente con un piloto como Lewis Hamilton. Sigue siendo un piloto top y me temo que no tardará en volver a ganar. Aunque Ferrari también tiene un muy buen piloto en Leclerc, todavía comete errores".