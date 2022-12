La excelente noticia que tuvo Scaloni en el entrenamiento de Argentina

Una excelente noticia para Lionel Scaloni en el entrenamiento de este martes en la Selección argentina. Es que una de las figuras más importantes del equipo, Ángel Di María, formó parte de la práctica junto a sus compañeros después de haber trabajado diferenciado por una molestia.

Di María pudo trabajar a la par del grupo después de entrenarse este lunes para recuperarse en el día libre del resto: pudo ponerse los botines y practicar normalmente con pelota.

El Fideo se perdió el partido de octavos de final ante Australia y quedó marginado del banco de suplentes por decisión del entrenador, que luego admitió que tenerlo a disposición "siempre es una tentación" y que por ese motivo prefirió descartarlo, sin arriesgarlo.

Scaloni repartió pecheras en el entrenamiento y eligió un equipo para trabajar, que contó con Leandro Paredes en lugar de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Ángel Correa por Alejandro Gómez, en tanto que Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez estuvieron entre los supuestos titulares.

Por supuesto, todavía no está definido el equipo para enfrentar a Países Bajos, pero se pueden inferir algunas cosas: por un lado, la ausencia de Enzo Fernández y la presencia de Leandro Paredes llamó la atención, en tanto que la "titularidad" de Correa por Papu Gómez se puede entender porque el volante salió con un problema en el tobillo del duelo con Australia.

Por otra parte, Di María podría ser titular si la evaluación del cuerpo técnico y las sensaciones del propio jugador resultan positivas, en el lugar que este martes ocupó Ángel Correa. Cabe destacar que Scaloni no realizó una práctica de fútbol formal y que no está confirmado que ese sea el once de Argentina para enfrentar a Países Bajos.