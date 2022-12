La bomba sobre Mbappé que sacudió el entrenamiento de Francia antes de los cuartos vs. Inglaterra

A cuatro días del partido de cuartos de final entre Francia e Inglaterra, Kylian Mbappé hizo encender todas las alarmas en la concentración francesa al no participar de la práctica de este martes junto al resto de sus compañeros por presentar dolores en uno de sus tobillos. El crack del PSG, que viene siendo una de las figuras del Mundial de Qatar 2022, efectuó ejercicios de recuperación y no realizó trabajos de campo. De todos modos, su lesión no sería de gravedad y podría estar sin problemas en el encuentro de este sábado.

Mbappé está siendo una de las grandes figuras de Qatar 2022 (foto: EFE).??

Mbappé, que es el máximo anotador de la competición (5), viene arrastrando problemas en un tobillo desde el inicio de la competición. Sin embargo, juega porque los médicos de la selección de Francia consideran que la lesión que padece no es importante. Fue marginado del entrenamiento de este martes Ciudad Deportiva de Al Sadd más por precaución que por otra cosa.

En el duelo de octavos de final ante Polonia, que finalizó con victoria de Francia por 3-1, Mbappé fue la gran estrella de la noche convirtiendo dos tantos y asistiendo en el otro a Giroud.

De no mediar imponderables, el 10 francés irá desde el arranque contra Inglaterra, el sábado a las 16.