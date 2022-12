El palazo de una exfigura del fútbol inglés a Brasil por sus bailes en los goles: “Es irrespetuoso con…”

Las celebraciones de los goles de Brasil generaron controversia en el mundo del fútbol. Algunos lo tomaron como algo simpático, y habitual teniendo en cuenta quiénes marcaron los tantos, pero para otros se trató de una falta de respeto para el rival. Uno de los que apareció para cargar contra el plantel de Tite fue Roy Keane, quien apuntó sin vueltas contra Neymar, Vinicius y Paquetá.

Roy Keane se mostró molesto por los festejos de Brasil.

"No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’ (un programa de baile en la televisión británica). Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos", expresó el exfutbolista del Manchester United.

Además, agregó: "El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”. Sus dichos llegaron a oídos de algunos jugadores de Brasil y Raphinha, una de las figuras en el triunfo ante Corea, fue contundente en su respuesta a Keane: "El problema es de quien no le guste, lo vamos a seguir haciendo".

También Tite en conferencia de prensa trató el asunto que despertó polémica en todo el planeta: “Soy muy cuidadoso. Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento, a quien respeto mucho. No había manera de esconderse”.

Brasil avanzó a paso firme a cuartos de final casi sin desgaste físico y enfrentará a Croacia, que jugó la prórroga ante Japón y se clasificó tras imponerse en la definición con tiros desde el punto penal.