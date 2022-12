Bomba con Cristiano Ronaldo en Portugal a minutos de Portugal-Suiza

Una enorme sorpresa en la previa del encuentro entre Portugal y Suiza en el Mundial de Qatar 2022. Es que Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos, será suplente en el crucial partido de los octavos de final de la Copa del Mundo. Sí, la figura histórica máxima del equipo luso, al banco.

Cristiano Ronaldo iría al banco frente a Suiza.

El capitán de la Selección de Portugal será reemplazado por Gonçalo Ramos. La decisión de quitar a CR7 del equipo, según informó el diario portugués Record, se tomó este mismo martes, y podría tener que ver con la actitud de Cristiano en el último encuentro frente a Corea del Sur, cuando se enojó porque lo sacaron.

Fernando Santos, entrenador de Portugal, reconoció este lunes que no le gustó "nada" el gesto de Cristiano Ronaldo, aunque explicó que el tema ya estaba zanjado y el atacante estaba disponible para el duelo contra Suiza.

Santos había explicado en conferencia de prensa: "Cuando terminó el partido, fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final. Toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados".

Cristiano, luego del partido, había explicado su versión de los hechos y se había justificado: "Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene esa autoridad. No tiene por qué haber controversia. Es el calor del juego. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha".