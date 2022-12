La tajante frase de Dani Alves sobre una hipotética semifinal entre Argentina y Brasil: "Le debemos..."

Brasil clasificó a los cuartos de final luego de vencer a Corea del Sur casi en ojotas. Luego del 4-1, los hinchas verdeamarelhos cantaron por el hexacampeonato y palpitaron un posible cruce de semifinales ante Argentina, algo que también se dio desde la esquina albiceleste. Sin embargo, Dani Alves puso un freno sobre el morbo que se está armando ante un partido que, por ahora, es pura especulación.

En una breve rueda de prensa, el histórico lateral brasileño aseguró que no pueden pensar en una eventual semifinal porque sería dar por hecho la victoria ante Croacia: "Nosotros no estamos aquí para elegir adversario y quién nos toque. Tenemos que meterle todo lo que tenemos para poder luchar por nuestro objetivo. No podemos pensar en una semifinal porque estamos en cuartos y le debemos un respeto a Croacia".

Luego, Alves, que actualmente juega en Pumas de la UNAM de México, hizo énfasis en esto: "Tenemos que enfocarnos en ese partido porque el adversario tiene mucha calidad de jugadores. Merecen nuestra atención el 110 por ciento", afirmó. Esta misma posición adoptaron Neymar y Richarlison, quienes hablaron de ir "paso a paso".

Por otra parte, el brasileño habló de la Selección argentina, equipo capitaneado por su gran amigo Lionel Messi: "Qué vamos a decir... Es Messi. Messi ahora mismo es Argentina. Yo creo que todo pasa por él, todo pasa por sus pies. Está en un momento de forma brutal. Es uno de los jugadores a tener en cuenta sin ninguna duda en esta competición. Sólo con su nombre ya ves".

Tras ganarle cómodamente a Corea del Sur, Brasil volverá a la cancha este viernes. El Scratch jugará ante Croacia a las 12 del mediodía, cuatro horas antes del Argentina-Países Bajos.