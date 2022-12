La cruda reflexión de Agustín Canapino en la previa de la última fecha del Turismo Carretera

Agustín Canapino mantiene una luz de esperanza pero sabe que conseguir el quinto campeonato de Turismo Carretera será complicado teniendo en cuenta que está a 44,5 puntos de José Manuel Urcera cuando restan 70,5 puntos en juego. El próximo fin de semana, en el autódromo San Juan Villicum, será el coronación y el de Arrecifes buscará cerrar el año con victoria.

Teniendo en cuenta que a partir del 2023 estará en las TC Pick Up, el Titán estuvo en el autódromo de San Nicolás, donde la categoría disputó la última fecha del año y realizó un interesante balance del tramo final de la temporada: "Lamentablemente venía siendo un año fantástico y se nos complicó en la Copa de Oro, la cual no permite errores ni fallas. Son cosas que pueden pasar. Estamos complicados para ganar este campeonato, pero me ha tocado hacerlo en situaciones similares o peores".

El Chevrolet de Canapino espera por la última del año.

"Vamos a intentar ganar la carrera y pensar en el año que viene. Hay que buscar el resultado y que el destino diga, pero somos conscientes que los problemas de confiabilidad nos relegaron en un punto en el que no podés tener fallas", agregó sin vueltas y, en la misma línea, explicó: "Nada tuvo que ver con el auto nuevo. Anda inclusive mejor que el que teníamos antes (con el logró tres victorias en el año) pero tuvimos problemas en el motor y también otras cosas que no se hicieron conocidas nos llevaron a esto".

"Yo estoy contento con Gustavo (Lema) y lo vuelvo a elegir, no somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando no lo logramos", reflexionó. Para cerrar, Canapino habló de las Pick Up: "Se ven lindas las camionetas, la verdad es que estoy ansioso por este nuevo desafío y me lo tomaré con todo el compromiso y la responsabilidad para ganar. Me gusta manejar lo que sea, o mejor dicho, lo que se mueva, asé que no será la excepción la Pick Up".

Disputadas cuatro fechas de la Copa de Oro, encabeza las posiciones Urcera, con 166.5 puntos, seguido por Mariano Werner, con 160.5. Los siguen Gini (129.5), Agustin Canapino (Chevrolet, 122), Leonel Pernía (120.5), Jonatan Castellano (Dodge, 120), Todino (106), Ardusso (103.5), Rossi (99) y Santiago Mangoni (Chevrolet, 95.5).