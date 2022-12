El gesto de Ronaldo que generó un inesperado cruce con el DT portugués: "Lo resolveremos en el vestuario"

Fernando Santos, entrenador de la Selección de Portugal, reconoció este lunes que no le gustó "nada" el gesto de Cristiano Ronaldo en el último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur, aunque explicó que el tema ya está zanjado y el atacante está disponible para el duelo de los octavos de final contra Suiza. El astro portugués fue apurado por un futbolista del combinado asiático y reaccionó de mala manera delante de los ojos de todo el planeta.

"Cuando terminó el partido, fui a la flash y luego fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final. Toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados", explicó el técnico en la rueda de prensa.

Cristiano, luego del partido, explicó su versión de los hechos y se justificó: "Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene esa autoridad. No tiene por qué haber controversia. Es el calor del juego. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha".



En la charla, además, fue consultado sobre el rumor de la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr saudí. "Ni siquiera lo sabía. Es una decisión suya, pero ahora está centrado en el Mundial y en ayudar al equipo. De eso es lo que hablamos. Tenemos un partido muy complicado, entre dos equipos fuertes", declaró Santos.

¿Quién es su favorito para ganar el Mundial quitando a Portugal? "Portugal", contestó el seleccionador, que avisó del potencial de Suiza: "Es un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras. Espero una Suiza así".