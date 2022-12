La sincera reflexión del DT de Australia sobre la derrota, Messi y Maradona: "Sólo espero que..."

Graham Arnold, entrenador de la Selección de Australia que cayó ante la Argentina por 2-1 y quedó marginado del Mundial Qatar 2022 en octavos de final, solicitó a la gente de su país “que respeten lo que hicimos” en la cita ecuménica asiática. "Sólo espero que en Australia respeten lo que hicimos y estén orgullosos de nosotros. Como yo lo estoy de mis jugadores", expresó.

El DT, de 59 años y exdelantero del representativo de Oceanía en las eliminatorias camino al Mundial Estados Unidos 1994 (estuvo en los dos partidos repechaje frente a la Argentina), elogió la prestación de los dirigidos por Lionel Scaloni. "Enfrentamos a un seleccionado que es número 3 en el ranking FIFA. El primer gol de (Lionel) Messi es de una enorme calidad. Y luego el error de (Matthew) Ryan nos costó", justificó el DT para intentar explicar la derrota.

Arnold, en sintonía con todos los protagonistas de la Copa del Mundo, encendió los elogios hacia la figura del 10 rosarino, el actual crack del Paris Saint Germain. "Messi es increíble. Uno de los mejores de la historia y hemos hecho un esfuerzo enorme por neutralizarlo sabiendo lo gran jugador que es. Tuve el privilegio de jugar con Diego Armando Maradona y como técnico ante Messi, y Argentina debe sentirse orgullosa de tener jugadores de este calibre", destacó Arnold.

El seleccionador, además, aún no sabe si continuará en el cargo. "No he pensado en mi futuro. El contrato se acaba, pero solo pienso en las vacaciones. Hemos trabajado por alcanzar todo esto, Juegos Olímpicos, Mundial. No lo he pensado y tengo que hablar con la Federación", reveló y pidió a las autoridades de su país financiación para dar un impulso al fútbol australiano.

"En el fútbol australiano tenemos un gran futuro y mucho apoyo. Un gran interés en nuestro país y para tener expectativas necesitamos más fondos del gobierno del país. Que nos de un hogar para nuestro fútbol, necesitamos una sede, unas instalaciones. Que nos financie para el desarrollo del fútbol en el país", insistió.

Y cerró: "Los jugadores están defraudados porque no siempre se juega con el tercer mejor equipo del mundo y rivales de talla mundial. Antes de que se castiguen les he dicho que estoy orgulloso de su trabajo. Antes de venir todos decían que éramos el peor equipo. Eso ya no se va a repetir. Llegar a octavos por primera vez desde 2006 es algo increíble con un plantel tan joven".